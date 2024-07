[En images] Caen. Une étrange cohabitation dans le quartier du Vaugueux

Dans le quartier et plus particulièrement la rue du Vaugueux à Caen, des travaux de rénovation sont réalisés depuis novembre 2022. Ludwig Willaume, maire adjoint en charge des espaces publics et qualité du cadre de vie de la ville, détaille les travaux réalisés : "Nous avons changé toute la tuyauterie souterraine pour l'eau, mais également l'électricité, le gaz et la fibre. Et vient la partie finale, avec la pose de nouveaux pavés et d'un réaménagement de la rue, côté château."

Sentiments partagés pour les restos

Sur l'ensemble du quartier, les travaux devraient se terminer dans les temps, c'est-à-dire à la mi-juin. Dans la rue principale, où se trouve une grande partie des restaurants, le sentiment reste partagé. Esthétiquement, "c'est super beau. Les pavés illuminent la rue quand il y a un grand soleil". Pour la cohabitation avec les sociétés durant les travaux, "ça s'est bien déroulé. Nous étions toujours prévenus de l'avancée par les chefs de chantier et la mairie". Mais pour la suite, ça s'annonce différent. "On a tous vu notre chiffre d'affaires baisser", explique Pierre Varignon, gérant du restaurant El Olivo. "Et une fois que tout sera fini, on va perdre la moitié de nos terrasses. C'est un vrai problème et la rue va perdre de son charme", développe-t-il. Les discussions avec la mairie se poursuivent pour rétablir ce problème.