Caen. La fin des travaux dans le Vaugueux : "Enfin !"

Après 18 mois de travaux, on voit enfin le bout dans le Vaugueux, à Caen. Tout sera fini pour mi-juin : les délais, ainsi que le budget de 1,8 million d'euros auront été tenus. Tout a été refait : gaz, eau fluviale, fibre et voirie. "On devrait être tranquille pour 40 ans", souligne Joël Bruneau, le maire de Caen. Un soulagement pour les commerçants qui vont tous pouvoir rouvrir leurs terrasses, et revoir leur fréquentation augmenter. Une inauguration festive est prévue le 28 juin.

"Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très bien !"

Philippe Delannoy est le plus vieux restaurateur du Vaugueux, "depuis 40 ans !", précise-t-il. Pour lui, le résultat est plus que satisfaisant. Il témoigne : "18 mois de travaux, c'est long, c'est dur, on a eu des crevasses de 3,5m, ce n'est pas rien. Maintenant, on peut dire : enfin ! Ça change énormément, il y a un nouveau look et c'est beaucoup plus circulable. Sur le plan esthétique, c'est sensationnel. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très bien."

Les travaux ont commencé en novembre 2022 et se sont arrêtés deux mois en juillet et août 2023 pour ne pas entraver la grande fréquentation de l'été.

"Au début on était sceptique car on a dû enlever nos terrasses, mais aujourd'hui, on gagne en place. Il y a eu un manque de fréquentation, mais il ne faut pas se plaindre, ça n'a pas été catastrophique", conclut Philippe Delannoy.