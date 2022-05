[Enquête] Caen. Travaux : dernier été au Vaugueux

"On aurait préféré que les travaux soient faits lors de la Covid", ironise Dorine Aires, la gérante du salon de coiffure Le Boudoir à Do'. Depuis dix ans, la coiffeuse est installée en plein centre du Vaugueux, quartier historique de Caen connu pour son charme et ses restaurants. En novembre, des travaux vont être réalisés au niveau des réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone pendant 18 mois. "Nous avions le choix pour la durée des travaux : soit en une fois, soit six mois sur trois ans. Nous avons voté à l'unanimité quasiment pour que ce soit fait en 18 mois", explique Fanny Vince, gérante du restaurant le Deli.

Un impact conséquent

Malgré ce choix, cette période s'annonce compliquée, et nombreux sont les restaurateurs et commerçants qui s'inquiètent des impacts pour leurs établissements. "Je fais 70 % de mon chiffre sur la terrasse", assure, exaspéré, Stéphane Rose, gérant du restaurant de L'Abracadabra, qui devra comme tous ses collègues enlever sa terrasse pendant les travaux. Un impact majeur pour les restaurateurs qui ne disposent que d'un espace restreint à l'intérieur. C'est le cas pour ce restaurant ou pour L'Ardoise, où toute la terrasse en dur est un prolongement de la salle. Au Deli, la terrasse ouverte, en général d'avril à septembre, représente 20 couverts par jour pour un panier moyen de 15 euros, ce qui représente une perte de plusieurs centaines d'euros chaque jour.

Pierre Varignon, le gérant du restaurant El Olivo, s'estime plus chanceux que certains. "Je perds certes 150 places en extérieur, mais il me reste le même nombre à l'intérieur. Quand ça tourne bien, je peux faire 400 couverts dans la journée." Le restaurateur estime tout de même une perte de 50 % de sa clientèle pendant les travaux. Rodolphe Dupuis, du restaurant L'Avenue 21, préfère ne pas anticiper : "On verra les effets quand on sera dedans." Malgré tout, le professionnel ne peut s'empêcher d'admettre que les clients "n'auront pas envie de venir dans une rue en chantier avec plein de poussières". Entre midi et 14 heures, les travaux s'arrêteront pour permettre aux clients de venir manger. Une bonne chose pour les restaurateurs, une moins bonne pour le salon de coiffure de Dorine Aires. "J'ai essayé de créer un cocon ici. Avec les travaux qui vont avoir lieu aux heures auxquelles je travaille, ça ne va pas être agréable pour les clients." Même si Justin Corrion assure être au courant depuis un moment de ces travaux, ce "coup double avec la Covid" est difficile à vivre, alors qu'il a repris avec son associé il y a à peine deux ans.

Quid des terrasses après les travaux ?

La majorité des restaurateurs du quartier ont néanmoins conscience que ces travaux sont nécessaires. Après les 18 mois, quelques changements vont être instaurés : il ne sera plus possible d'avoir une terrasse fixe. "On devra mettre des joues rabattables et tout refermer le soir", explique Justin Corrion.

"On n'imagine pas le travail supplémentaire que ça représente de tout rentrer, sortir, rentrer, sortir. J'aimerais juste savoir pourquoi ailleurs, il y a des terrasses fixes", se demande Rodolphe Dupuis.