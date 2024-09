Caen. Le Vaugueux en fête pour célébrer la fin des travaux

Un an et demi de travaux. C'est le temps qui aura été nécessaires pour redonner ses lettres de noblesse au quartier du Vaugueux à Caen. Il est maintenant fringant, avec de tout nouveaux pavés. Pour célébrer cette importante rénovation, permettant de renforcer et d'étendre "son charme et son caractère vivant", la municipalité de Caen souhaite y organiser une soirée festive.

Elle invite le public à "une soirée conviviale le vendredi 28 juin à partir de 18h", et propose donc à chacun de se trouver une table dans ce quartier réputé pour ses restaurants. Festivités accompagnées par un groupe nommé Celest on the Bayou, qui proposera de la musique durant toute la soirée. La saison sera ensuite définitivement lancée pour tous les établissements.