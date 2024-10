Place du commerce. A Caen, coup de neuf avant l'été 

La saison estivale est toujours propice à un bon coup de neuf. Trois commerces du centre-ville de Caen ont fait de nombreux changements. La rédaction fait le point.

Le P'tit B devient Horace

Alors que les travaux viennent de se terminer dans le quartier du Vaugueux, le restaurant Le P'tit B en a profité pour se donner une nouvelle jeunesse. Vous le retrouverez désormais sous le nom d'Horace, toujours avec les plats signatures du P'tit B, au 15, rue du Vaugueux. En descendant du Vaugueux et en longeant le château, arrêtez-vous dans le quartier des Quatrans. Le Café des Quatrans a quant à lui changé de propriétaire. Julien Berckelaers a pris la suite depuis début juin de Clément Derville qui le tenait depuis plus de sept ans. Des afterworks sont programmés les jeudis et vendredis soir. Enfin, 10 rue des Carmélites à Caen, le salon de coiffure Madame Monsieur a fait un ravalement de façade. Sa devanture verte redonne du charme au commerce et même au quartier Saint-Jean. Margaux Racine et Aline Legoupil, les responsables, fermeront début 2025 pour renouveler l'intérieur.