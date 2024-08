Place du commerce. Plusieurs ouvertures à Caen et ses alentours

Cette semaine, nous nous promenons à Caen mais aussi à Carpiquet et Colleville-Montgomery, où de nouvelles enseignes ont ouvert.

Se sentir bien dans sa peau

Un "château de princesse", c'est comme ça qu'est souvent décrite la boutique de vêtements L'Elégance, tenue par Léa Lamotte. Cette passionnée de mode, s'est d'abord lancée en tenant un showroom chez ses parents. "Ça fonctionnait bien, donc j'ai décidé de me lancer et d'ouvrir ma propre boutique", explique-t-elle. Spécialisée dans le maquillage permanent et la dermopigmentation, une technique visant à embellir ou maquiller les cicatrices, Patricia Moscato a ouvert son salon de tatouage à Carpiquet. "J'ai toujours dessiné et mon cancer a été un tournant, je me suis dit qu'il était temps de faire un métier passionnant et utile", confie-t-elle. Après plus d'un an passé dans son food truck, Angélique Lecanu a décidé de se sédentariser à Colleville-Montgomery. "C'était plus pratique", explique-t-elle. En ce mois de mai, Le Bistrot d'Angèle propose un menu enfant offert pour l'achat d'une formule adulte.