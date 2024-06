Place du commerce. Des enseignes en centre-ville de Caen pour s'évader

Comme à son habitude, la rédaction de Tendance Ouest vous fait découvrir les nouveautés dans les commerces de Caen.

Même concept avec un nouveau nom

Incontournable dans le centre-ville, L'Atelier du burger fusionne avec la chaîne Les Burgers de Colette. Le gérant, Thibaud Bouillon, explique ce choix comme "une opportunité de renouveau, tout en restant fidèles aux valeurs et à l'identité qui ont fait le succès de notre ancien concept". Si les recettes ne changent pas, les produits sont renommés : le burger signature "L'Atelier du Burger" devient ainsi le "Colette".

Direction le Canada, avec Mapple Coffee. Ouverte depuis le 11 mars, l'enseigne de Nese et David Grondin permet "à tout le monde de découvrir d'autres produits du monde". Avec des spécialités typiques du Québec, c'est une vraie opportunité pour les amateurs de sirop d'érable. Et dans le quartier Venoix, le Pop Up store de Caen a ouvert sa "boutique pour les créateurs". Portée par Julie Bouzidi, elle-même créatrice de vêtement pour enfants, cette enseigne est un "relais pour les créateurs. Il y a de tout, des vêtements, des bijoux, etc. Et on essaie de mettre en avant les Normands".