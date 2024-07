Place du commerce. De la convivialité et de quoi bien manger du côté de Caen

Exit le centre-ville, direction l'agglomération caennaise. Cette semaine, on file vers Fleury-sur-Orne au sud de Caen. Après cinq mois de travaux, Clément et Axelle Potel viennent d'ouvrir leur café famille. Espace de restauration, boutique mais aussi un espace de jeux pour vos enfants est proposé. Un peu plus au nord, les Caennais pourront faire leurs courses à moindre coût à Colombelles. Mangeons Frais propose des fruits et légumes de saison. "Nous sommes livrés tous les jours pour avoir des produits frais de qualité", assure Géraldine Lecesne, responsable adjointe. Si un autre magasin existe à Vire, lui est le seul dans l'agglomération caennaise.

Fruits, légumes et convivialité

Retour à Caen pour passer un bon moment au Court-Bouillon, situé boulevard Leroy. Ce restaurant de quartier, qui a tout juste ouvert lundi 8 avril, propose chaque midi, du lundi au vendredi, des plats à l'ardoise. "Nous privilégions la proximité et le circuit court", promet la gérante Caroline Siegel. Le samedi, l'établissement, qui fait aussi bar, ouvre pour que ceux de passage sur le marché puissent s'y arrêter.