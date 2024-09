Bonne table à Caen. A L'Embroche, goûts variés et coûts adaptés

C'est dans le quartier du Vaugueux de Caen, sous un soleil radieux, que je me rends pour déjeuner. Le restaurant L'Embroche est tout au bout, là où les travaux touchent à leur fin. Je m'installe en terrasse, à l'ombre d'un parasol, et étudie la carte en me léchant les babines. "La carte est assez variée, pour que tout le monde et tous les budgets s'y retrouvent. Chacun peut se faire plaisir !", me lance la gérante Valérie Thomet. Elle a repris l'enseigne il y a deux ans.

Local et maison

Place à ma commande. Ce sera entrée/plat ce midi, pour 14,90€. La formule est aussi déclinée en plat/dessert. Le cadre est charmant. "Il y a un côté art déco, allié avec du moderne, pour que jeunes et anciens se sentent bien", poursuit-elle. Après avoir été gentiment conseillée, j'opte pour un gaspacho mozzarella. Avec ce temps estival et la chaleur de la mi-journée, quelque chose de frais me convient parfaitement. Ici, la carte change en fonction des saisons. "Je goûte à l'aveugle différents produits chez moi, et je choisis le meilleur pour mon restaurant." Et ça arrive rapidement, très joliment présenté. Je me régale d'avance, rien qu'en regardant l'assiette. Des notes de pesto fait maison, un gaspacho avec tomates goûteuses, et une boule de mozzarella fondante au milieu. Un délice ! "Tout est local, mes fournisseurs sont dans un rayon de 70km autour du restaurant et j'essaie de faire de plus en plus proche." Je poursuis avec le plat de résistance : un filet mignon à la sauce moutarde et ses frites maison.

Le filet mignon sauce moutarde.

"En plats phares, il y a la brique de camembert arrosé au calvados (9,90€) ou les tripes (18,50€). Elles viennent de chez un artisan tripier qui a gagné la Tripière d'Or." Je repars de cette pause déjeuner enchantée. Au-delà du repas, j'ai apprécié le charme et le côté aéré et fleuri de la terrasse, flambant neuve, qui nous laisse loin de la cohue du quartier.

Pratique. L'Embroche, 17 rue Porte-au-Berger à Caen. Ouvert du mardi au samedi. Tél. 02 31 93 71 31.