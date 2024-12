Bonne table à Caen. Du frais, du local et du fait maison à Come a casa

Il est 12h30. Je quitte la rédaction, l'appétit aiguisé. J'arrive chez Come a Casa, brasserie-pizzeria ouverte récemment à Colombelles, où j'ai pris le soin de réserver. "Il manquait cruellement de restauration ici, pour toutes les entreprises aux alentours", explique la gérante, Marion Tournier.

Plat du jour, pizzas et salades

Je m'installe confortablement au fond d'une salle ensoleillée, aux teintes pastel et colorées. Je commande un verre de vin en attendant mon ami, tout en discutant avec le personnel. "Nous souhaitons que les personnes qui travaillent passent leur pause déjeuner dans un endroit chaleureux et convivial", poursuit Marion Tournier.

Je regarde la carte, puis l'ardoise du plat du jour (12,90€), où sont proposés des andouillettes avec frites maison ou un burger chèvre-miel. Avec ma passion inconditionnelle pour les hamburgers, mon choix ne se fait pas attendre. "Au menu, il y a le plat du jour à 12,90€ ou une formule à 16,90€, entrée-plat ou plat-dessert. Nous servons aussi du poisson frais, des plats végétariens, de la viande, suivant l'inspiration et les arrivages. Tout est fait maison !" Le chef propose aussi un florilège de pizzas, linguines, salades ou poke bowls. "Nous sommes censés nourrir la même personne tous les midis, et c'est le cas, donc il faut quotidiennement changer les plats du jour." En voyant mon plat arriver, j'en ai l'eau à la bouche. Le pain vient du boulanger, le steak haché est tendre et frais, avec un chèvre coulant. Un ré-gal ! "Nous cuisinons avec des produits frais, et 80% des fruits et légumes sont locaux", garantit la gérante. La serveuse me propose un dessert, je cède. Il faut dire que le tiramisu au Kinder Schoko-Bons a aiguisé ma curiosité. Déjà bien rassasiée, j'en commande un pour deux. Aussitôt dit, aussitôt arrivé et c'est fameux. Le restaurant dispose d'une terrasse et de deux salles, dont une privatisable… "L'endroit idéal pour une agréable pause déjeuner", garantit Marion Tournier.

Burger chèvre et miel.

8 esplanade Anton Philips, Colombelles. Lundi au vendredi de 9h à 14h. Tél. 02 31 70 39 04