Normandie. Fin de l'aventure Koh Lanta pour Dorian de Caen : "J'ai tout donné"

Il n'aura donc pas atteint la sacro-sainte épreuve des poteaux. Dorian Louvet, originaire de Caen, a été éliminé juste avant l'ultime défi de Koh Lanta, dans l'émission diffusée vendredi 27 novembre. Le contrôleur SNCF âgé de 30 ans a échoué à l'épreuve d'orientation, battu par Alexandra, après plus de cinq heures de recherches dans la jungle.

J'ai clairement tout donné, j'ai jamais été aussi épuisé de toute va vie, j'étais plus moi même tellement j'étais out. Oui je suis triste, mais je n'ai pas le droit d'être déçu. Merci à tous pour ce soutien de dingue !! — Dorian KohLanta (@DorianKohlanta) November 27, 2020

"J'ai clairement tout donné, je n'ai jamais été aussi épuisé de toute ma vie, je n'étais plus moi-même tellement j'étais out, a confié l'athlète sur Twitter dès la fin du jeu de TF1, suivi par plus de cinq millions de téléspectateurs. Oui, je suis triste, mais je n'ai pas le droit d'être déçu. Merci à tous pour ce soutien de dingue !"

À nos confrères du Figaro, Dorian a confié son difficile retour à la réalité après le tournage, qui s'est accompagné d'une hépatite. Aujourd'hui, le Caennais, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social Instagram, lance sa société de coaching sportif. Il a aussi annoncé aux internautes attendre un heureux événement avec sa compagne, Marion.