Marathon des sables. Dorian Louvet : "Le défi sportif le plus difficile de ma vie"

Il n'en revient toujours pas. Quatre jours après avoir terminé le Marathon des sables, Dorian Louvet s'inflige une séance cardio au MC Studio, la salle de sport de sa compagne à Bretteville-sur-Odon. Faut-il penser que les 200 km à courir sur le sable ne lui ont pas suffi ? Pas tout à fait. L'ex-aventurier de Koh-Lanta l'avoue : "C'est l'épreuve sportive la plus dure de ma vie."

Déshydraté sous 50 degrés

Ce qu'il a réalisé est de l'ordre de l'exploit. Au cœur du Sahara, en auto-insuffisance alimentaire avec un sac de 10 kg sur le dos, Dorian fait partie des rares "finisher" de cette édition 2021. Quasiment la moitié des concurrents ont été contraints d'abandonner cette année. "C'est inédit, d'habitude il y a 5 % d'abandons. C'était l'hécatombe, énormément de gens étaient épuisés par la chaleur !"

Tout avait pourtant mal commencé pour le Caennais. Il s'est retrouvé totalement déshydraté, écrasé par la chaleur des 50 °C dès la première étape, longue de 32 km. "J'ai vu flou au bout de 20 km. J'avais mal géré mon eau. Ma méconnaissance de l'ultra-trail m'a coûté cher."

Le quatrième jour, Dorian s'attaquait à 82 km. Après avoir parcouru les trois quarts de l'étape, son corps a lâché. "Je vomissais, je ne pouvais plus me lever. C'était tellement dur, je me disais 'qu'est-ce que je fais là ?'. J'ai mis 3 heures à faire 3 km." Pour autant, pas question pour ce sportif aguerri de jeter l'éponge. Le mental a pris le dessus pour franchir la ligne d'arrivée.

Et maintenant ?

"Je suis allé au bout de moi-même. On parle de dépassement de soi, le vrai ! Quand je suis arrivé à 2 heures du matin, après 15 heures d'efforts, je me suis dit que plus rien ne pouvait m'arriver." Si bien que Dorian Louvet en oublie presque la dernière étape. Cerise sur le gâteau, le Caennais s'est même classé dans le top 10 français. "Il y a un mélange de fierté et de soulagement quand on termine cette expérience de dingue", dit-il encore sous l'émotion, quelques heures après avoir dégusté son meilleur burger à l'aéroport.

Quid de la suite ? Du repos, mais pas de défis fous à l'horizon. Il compte se préparer à nouveau pour du 10 km et du semi-marathon.