Caen. Sur Koh Lanta, "la faim devient obsessionnelle dès les premiers jours"

Participer à Koh Lanta, cela fait dix ans que Dorian Louvet en rêve. La quatrième tentative aura été la bonne pour cet agent SNCF originaire de Caen, qui figure au casting de la nouvelle saison du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart. "Cela a toujours été un objectif car les valeurs de l'émission me plaisent : le dépassement de soi, la compétition, essayer d'être performant dans les épreuves sportives malgré les difficultés de la survie…", égraine l'athlète de 30 ans, spécialiste du 3 000 mètres steeple. Un profil de sportif de haut niveau qui lui est favorable, sur l'île. "Je suis un élément moteur, fédérateur, dans un groupe, pour les épreuves."

Le combat des régions

Pour se motiver, Dorian a aussi pu compter sur la nouvelle formule inédite du jeu de TF1. Pour la première fois, les aventuriers sont en effets répartis en quatre équipes, selon leur région d'origine : nord, sud, est et ouest. "Nous n'étions pas du tout au courant. Quand on apprend ça, sur la plage, alors que l'on voit pour la première fois Denis, cela donne un coup de jus supplémentaire." Et pas de risque de mésentente avec des voisins bretons : il n'y en a aucun parmi les aventuriers du cru 2020 ! "Mais nous aurions tous tiré dans le même sens", assure le jeune homme. Si sa condition physique est un atout, elle ne l'empêche pas pour autant de souffrir du manque de nourriture : "La faim devient obsessionnelle dès les premiers jours, certifie Dorian, passé de l'autre côté de la caméra. "Devant sa télé, avec une pizza dans le ventre, cela semble facile. Quand on a le ventre vide, c'est autre chose", sourit-il. Des difficultés que le Caennais a dû garder secrètes pendant de longs mois, depuis la fin du tournage en décembre dernier. "C'est déjà dur de cacher sa participation. Depuis mon retour, c'est une nouvelle aventure car on a envie de le crier sous tous les toits, mais on ne peut pas en parler !"… Y compris quand il a regardé l'émission cette année, suivie par près de 7 millions de téléspectateurs pendant le confinement. "On voit les choses différemment une fois qu'on a vécu l'aventure", assure Dorian.

Il devra s'habituer aux critiques, parfois vives, sur les réseaux sociaux. "J'appréhende un peu. On nous alerte sur cela dès le début des castings. Mais il y a surtout beaucoup d'excitation !" L'aventurier se languit de découvrir les coulisses de son aventure, les stratégies entre candidats… Pour le moment, il a surtout reçu une pluie de commentaires positifs depuis l'annonce de sa participation. "C'est incroyable. Pendant 36 heures, mon téléphone a explosé, j'avais la tête sous l'eau ! Et la diffusion n'a pas commencé !"