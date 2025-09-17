En ce moment Me gustas tu Manu CHAO
Musique. Ed Sheeran a déjà prévu un album post mortem

Culture. Le chanteur prévoit déjà deux nouveaux albums pour les années à venir.

Publié le 17/09/2025 à 16h00 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Dans tous les cas, le chanteur ne manque pas d'idées, et on lui souhaite, bien évidemment, la plus longue vie possible. - Harald Krichel - Wikicommons

Ed Sheeran fait partie des chanteurs les plus influents du XXIe siècle.

En 2011, Ed Sheeran sortait son premier album intitulé "+". Il lançait alors un arc lié aux symboles mathématiques.

Se sont suivis les albums "x", "÷", "=" et "-" sortis entre 2014 et 2023. 

D'ailleurs, chacune de ses tournées reprend le même principe, à savoir :

- Le + Tour entre 2011 et 2013

- Le x Tour de 2014 à 2015

- Le Divide (÷) Tour de 2017 à 2019

- Le +–=÷x Tour entre 2022 et 2025 (Tournée qui clôt ce premier arc).

Un second arc différent

Pour lancer ce qu'on pourrait appeler son deuxième arc, Ed Sheeran est parti sur l'analogie des différentes commandes d'un lecteur VHS ou DVD avec les termes anglais traduisant la lecture d'un film, avancer ou rembobiner...

Pour visualiser tout ça, voici ce qui est prévu :

Son album Play est sorti le 12 septembre dernier, et le chanteur prépare déjà sa prochaine tournée en 2026, ainsi que plusieurs nouveaux albums.

En 2027, le chanteur a déjà quasiment fini d'écrire ses prochains hits, qui figureront sur le deuxième album de ce second arc, album qui s'appellerait Rewind (touche de la télécommande qui permet de rembobiner). Il a déjà annoncé aussi que ses autres albums pourraient s'appeler Pause, Fastforward (avance rapide), Rewind, donc, et Stop.

Et comme si ça ne suffisait pas, l'artiste a dévoilé un album qui pourrait figurer dans ce deuxième arc, mais qui aurait une autre saveur.

Un futur album post mortem en préparation

En suivant la réflexion sur ce deuxième arc intriguant, le chanteur a évoqué préparer un album qu'il aimerait sortir après sa mort : "C'est vraiment inscrit dans mon testament ! Ma femme choisira les titres. C'est prévu, si je devais mourir demain. "

L'album s'appellerait Eject et se placerait dans la continuité de ses autres futurs albums.

Dans tous les cas, le chanteur ne manque pas d'idées, et on lui souhaite, bien évidemment, la plus longue vie possible.

