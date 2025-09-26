Transport. L'étoile ferroviaire de Caen confiée à la RATP : "L'offre de trains sera augmentée en moyenne de 50%"

En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Mobilité. A partir de juillet 2027, des trains de la RATP devraient desservir l'étoile ferroviaire de Caen. Quels sont les changements attendus ?

Publié le 26/09/2025 à 16h52, mis à jour le 26/09/2025 à 16h53
L'étoile ferroviaire de Caen sera bientôt confiée à la RATP, qui a battu la SNCF lors d'un récent appel d'offres lancé par la Région Normandie. Qu'est-ce qui va changer vraiment ?

Pour sillonner la Normandie par les rails, vous pourrez bientôt vous passer de la SNCF. La RATP, via sa filiale RATP Dev, est pressentie pour obtenir le contrat de l'étoile ferroviaire de Caen, indique la Région Normandie, qui se voit dans l'obligation d'ouvrir son réseau à la concurrence par des directives européennes. Un vote devrait entériner le tout à la mi-décembre.

Des trains plus nombreux chaque jour

Si la SNCF a bien proposé "une très belle offre", celle de son concurrent, autre entreprise publique, l'a emporté. "L'offre de la RATP était meilleure, elle s'est détachée sur le plan financier et technique", justifie Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région chargé des transports. "Ce choix n'est en aucun cas une défiance envers la SNCF", tempère cependant l'élu. Depuis, plusieurs voix s'élèvent pour exprimer des inquiétudes et anticiper une baisse de la qualité de service. "Au contraire", répond Jean-Baptiste Gastinne. "Il y a une obligation faite d'augmenter en moyenne l'offre de trains de 50%, c'est énorme ! On aurait été incapable de permettre cette augmentation sans ouverture à la concurrence." Ainsi, la liaison Caen/Evreux sera multipliée par huit chaque jour, et celles entre Caen et Cherbourg ou Caen et Rennes seront doublées.

Et le prix alors ?

"Ce choix est indépendant de la politique tarifaire", promet le vice-président. Celle-ci est décidée annuellement par la Région, et généralement calquée sur l'inflation. "Notre intention n'est pas de voir les prix s'envoler, nous n'allons pas pratiquer une politique dissuasive", poursuit-il. Et si certains s'inquiètent d'un impact sur les correspondances, "la SNCF et la RATP se connaissent très bien, et font circuler des trains ensemble en Ile-de-France".

Jean-Baptiste Gastinne

Quel programme ?

Cette ouverture à la concurrence devrait se poursuivre avec d'autres lots dans les mois à venir.

Le contrat liant la Région Normandie à RATP Dev sera soumis au vote le 15 décembre prochain. S'il est signé, l'entreprise publique exploitera l'étoile ferroviaire de Caen à compter de juillet 2027 pour plus d'une dizaine d'années. Les lignes concernées relient Caen à Coutances, Saint-Lô, Evreux, Cherbourg, Rouen, Lisieux, Granville et Rennes, mais aussi les lignes Lisieux/Trouville-Deauville et Trouville-Deauville/Dives-Cabourg.

D'autres ouvertures

Dès cet automne, l'appel d'offres concernant l'étoile de Rouen sera lancé, pour une mise en service en décembre 2029. Puis provisoirement, les autres lots que sont la ligne Paris/Granville, l'étoile mancelle et enfin la liaison Normandie/Paris Saint-Lazare seront concernés, d'ici 2034.

La RATP est-elle en pôle pour rafler le reste ? "Il n'y a aucune automaticité, promet Jean-Baptiste Gastinne, qui préfère rester discret sur la suite. Nous espérons en tout cas qu'il y aura de la concurrence, car l'appel d'offres caennais montre que c'est plutôt à l'avantage du voyageur et du contribuable normand."

