Trains normands. Hervé Morin veut s'en prendre à ceux qui n'entretiennent pas les arbres au bord des voies

Hervé Morin, le président de la Région Normandie, s'est largement exprimé sur la gestion des lignes de train normandes, jeudi 30 janvier, lors de Normandie politiques sur BFM Normandie, en partenariat avec Tendance Ouest.

La ponctualité des trains s'est nettement améliorée, passant à 92% de train à l'heure à 5 minutes près sur les lignes normandes. Mais l'automne et l'hiver restent des saisons critiques, lors desquelles les perturbations sont légion, en raison notamment des intempéries et des nombreuses chutes de branches et d'arbres sur les voies. "Je dis à la SNCF, coupez les arbres !", a lancé Hervé Morin. Et quand ces arbres ne sont pas sur l'emprise de la SNCF : "Je vais engager la responsabilité des communes et des particuliers qui n'ont pas entretenu après la mise en demeure leur espace boisé riverain de nos réseaux ferroviaires. J'en ai marre que les Normands qui prennent le train soient otages de gens qui ne respectent pas leurs obligations." En clair, Hervé Morin entend systématiquement demander dans ce cas des dommages et intérêt, "au nom des Normands usagers du train".

Des investissements sur le technicentre de Sotteville-lès-Rouen

Les collisions avec les animaux sont aussi à l'origine de 13% des retards. 209 heurts ont été enregistrés en 2024 entre des rames SNCF et la faune sauvage, principalement des sangliers. "Sur certaines zones, il faut voir comment on pourrait grillager au bord des rails, il faut construire un réseau résilient et résistant", a insisté le président de la Région.

Au-delà des retards, les dégâts peuvent être importants sur le matériel roulant qu'il faut pouvoir rapidement remettre en état. Désormais, et c'est une nouveauté, une voie du technicentre SNCF de Sotteville-lès-Rouen sera entièrement consacrée à la réparation des trains qui ont subi des dégâts à cause de collision avec les animaux. "Il faut des moyens de réparations dédiées pour cette question des sangliers", précise le président de Région. Et d'annoncer 10 millions d'euros d'investissement sur le technicentre de Sotteville-lès-Rouen pour cette maintenance spécifique.