[Photos]. A Sotteville, le technicentre de la SNCF mobilisé durant l'automne

La problématique revient tous les ans. A l'automne en Normandie, la circulation des trains est rendue difficile. Par les conditions météo notamment. Et surtout, par la chute des feuilles : à force de passage de trains, les feuilles mortes écrasées finissent par former une sorte de pâte végétale qui colle au rail et est très glissante. Les rames risquent alors le patinage (quand les roues tournent dans le vide) ou l'enrayage (quand les roues se bloquent au moment du freinage).

Le patinage et le blocage des roues, accentués à l'automne, les déforment. Elles sont réusinées dans le technicentre. De la matière est enlevée pour que la roue retrouve une forme parfaite pour le rail.

Voici le produit de l'usinage d'une roue, sur laquelle on retire de la matière pour redonner la bonne forme. La durée de vie d'un essieu est d'une dizaine d'années. Après de multiples usinages, il faut le remplacer par un neuf.

Un plan d'action renforcé

à l'automne

"On déploie un plan d'action global pour passer l'automne le plus confortablement possible", insiste Vincent Palix, directeur territorial Normandie de SNCF Réseau. Par exemple, un train laveur parcourt plus de 30 000km sur le réseau normand pendant cette saison pour nettoyer le rail. Les nouveaux trains Omneo, plus performants dans leur système de freinage, permettent aussi de communiquer en temps réel au technicentre de Sotteville-lès-Rouen les endroits les plus glissants. Ce technicentre, avec son tour en fosse (pour soulever les voitures des trains), permet aussi de réparer les roues en Normandie, ce qui diminue largement le temps de maintenance. "Nous restons humbles parce que chaque automne est différent, mais ce qui est déployé nous permet de passer au mieux la saison."

Avec un technicentre à Sotteville, cette rame normande a pu circuler en matinée et en soirée avec une maintenance dans l'après-midi. L'opération dans un autre technicentre pouvait immobiliser le train trois jours.

Les nouveaux trains Omneo peuvent envoyer automatiquement des alertes sur les zones dans lesquelles ils ont patiné. Cela permet d'établir une cartographie des difficultés pour cibler les actions de nettoyage.

Le train sillonne toute la Normandie. Equipé d'une grande citerne, il projette de l'eau à plus de 1 000 bars de pression pour nettoyer le rail à son passage. Il couvre chaque nuit jusqu'à 700km sur le réseau normand.