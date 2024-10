Normandie. Comment la SNCF anticipe-t-elle les aléas climatiques ?

Environ "92% des trains sont à l'heure à 5 minutes près" en Normandie, martèle la SNCF, luttant, en sous texte, contre le cliché des trains toujours en retard. Pourtant, en cette période automnale, la compagnie ferroviaire doit faire face à plus de perturbations sur le trafic qu'à d'autres moments de l'année. En cause notamment, la chute des feuilles mortes qui se retrouvent sur les voies et ralentissent les trains. Mais la SNCF va plus loin en cette année 2024, en anticipant les effets du dérèglement climatique et principalement les dépressions atmosphériques qui fragilisent les arbres le long des voies et présentent un risque pour la circulation. Ces phénomènes pourraient s'accentuer dans les années à venir. "C'est ce que nous annonce le Giec Normand avec une multiplication des épisodes de vent violent, et la Normandie est exposée notamment parce qu'on a beaucoup de bois et de forêts le long des voies ferrées", explique Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports. En Normandie, 30% des retards de trains sont dus à la végétation ou à la faune sauvage (heurts d'animaux).

Une action "coup de poing" en gare de Rouen

A titre d'exemple, la tempête Ciaran qui avait frappé la Normandie le 1er novembre 2023, avait entraîné la chute de 500 arbres sur le réseau ferroviaire. Ainsi, près de 9 millions d'euros ont déjà été engagés sur l'année 2024 pour la maîtrise de la végétation auxquels s'ajoute 1 million d'euros supplémentaire pour des actions ciblées. Dernière en date : une action "coup de poing" sur le secteur de Rouen et notamment la gare "où les entrées de tunnel ont été débroussaillées et partiellement bâchées pour prévenir le risque d'arc électrique", précise la SNCF, qui a également engagé des actions entre Rouen et Darnétal. "Nous avons traité des talus où l'on sait que des arbres sont fragilisés et donc nous intensifions le nombre d'arbres que nous traitons", explique Vincent Palix, directeur territorial de SNCF Réseau.

Par ailleurs, la SNCF teste en ce moment l'installation de capteurs Lidar à bord de trains de maintenance afin d'identifier rapidement le niveau du "feuillage" des arbres et de la végétation qui entourent les voies, afin de prioriser les opérations d'élagage ou d'abattage. Enfin, la compagnie appelle également les riverains du réseau ferré à se responsabiliser, certains possédants des arbres sur des terrains à proximité des voies. La SNCF est capable de mettre en demeure un riverain, voire une collectivité, qui n'a pas fait le nécessaire pour abattre son arbre fragilisé.

Au total 36 000 arbres dangereux ou malades seront traités en 2024, soit 12 000 de plus que l'an dernier. La SNCF ne prévoit pas de "compensation écologique" en réponse à cette massification de l'abattage, mais la compagnie s'est engagée depuis fin 2021 à ne plus utiliser le glyphosate pour le désherbage des voies ferrées et leurs abords.