Normandie. La circulation des trains interrompue à cause de la dépression Louis

La SNCF annule la circulation des trains dans la région Normandie, jeudi 22 février. La décision entre en vigueur à partir de 13h et jusqu'à la fin de journée.

Le transporteur ferroviaire a fait ce choix devant l'arrivée de la dépression Louis sur l'ensemble de la région. "Ce phénomène météo s'est renforcé ces dernières heures et impose au gestionnaire de réseau de suspendre les circulations ferroviaires, et ce afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel", explique la SNCF.

Certaines lignes Nomad sont touchées, dont voici la liste : Le Havre-Fécamp, Le Havre-Rolleville, Le Havre-Rouen, Rouen-Amiens, Rouen-Caen, Rouen-Dieppe, Caen-Cherbourg, Caen-Lison-Coutances-Granville, Argentan-Granville et Lisieux-Trouville-Deauville.

"La reprise normale du trafic, prévue pour vendredi 23 février au matin, dépendra des impacts de la tempête sur les voies", précise la SNCF. Des trains de reconnaissance passeront au plus vite sur les voies.