Vents violents. SNCF Réseau suspend les circulations ferroviaires sur une partie du réseau normand

Des perturbations ferroviaires à prévoir. Des vents violents jusqu'à 120km/h sont attendus sur les côtes de la Manche toute la journée du dimanche 22 décembre et la matinée du lundi 23 décembre. Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, "SNCF Réseau a décidé de suspendre les circulations ferroviaires pour les journées du dimanche 22 décembre et lundi 23 décembre sur une partie du réseau ferroviaire normand particulièrement touché par les vents violents".

Plusieurs axes concernés

Caen-Cherbourg : aucune circulation entre 12h et jusqu'à la fin de service dimanche 22 décembre

: aucune circulation entre 12h et jusqu'à la fin de service dimanche 22 décembre Caen-Granville : aucune circulation toute la journée de dimanche 22 décembre jusqu'à 12h lundi 23 décembre

Dès l'accalmie, les équipes de SNCF prévoient le passage de trains de reconnaissance, afin de s'assurer de l'absence d'obstacles sur les voies, et ce avant toute reprise des circulations. En cas de présence d'arbres et de branches, les équipes de bûcherons de SNCF Réseau présentes à bord de ces trains de reconnaissance auront pour mission de dégager les voies.

La reprise normale du trafic est envisagée pour le lundi 23 décembre matin sur l'axe Caen - Cherbourg et lundi 23 décembre 12h sur l'axe Caen - Granville, dépendra des impacts de la tempête sur les voies.

Les voyageurs concernés sont invités à reporter leur voyage. Pour plus d'informations ils sont invités à consulter le site de la SNCF.