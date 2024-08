Normandie. Alerte jaune aux orages et vents violents en Normandie

Prudence en Normandie ce samedi 24 août, la météo s'annonce compliquée. Du vent, de la pluie et des orages sont prévus tout au long de la journée, avec des températures qui varient beaucoup, oscillant entre 17 degrés, à Cherbourg, et 27 degrés, à Evreux.

Des alertes jaunes

Les cinq départements sont en vigilance jaune au vent. D'abord la Manche, entre 11h et 14h, puis le Calvados, de midi à 16h. L'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime sont concernés de 13h à 18h.

Les orages aussi risquent de frapper la région, hormis la Manche, non concernée pour le moment. Le Calvados est en vigilance jaune aux orages entre midi et 16h. Dès 13h également pour les deux départements haut normands et l'Orne. A noter que l'alerte jaune s'efface à 17h dans l'Orne, et 18h pour l'Eure et la Seine-Maritime.

Les prévisions peuvent évoluer, mais pour le moment, la journée du dimanche 25 août s'annonce bien plus clémente dans la région.