Météo. Vents violents et circulation des trains fortement perturbée : le mauvais temps ne faiblit pas

En termes de mauvais temps, on peut dire que la Normandie est particulièrement gâtée ces derniers jours. Depuis jeudi 22 février, l'ensemble de la région accuse le coup avec une première dépression nommée Louis qui a entraîné des pluies très violentes et des rafales parfois spectaculaires allant jusqu'à 120 voire 130 km/h par endroits.

Lundi 26 février, les intempéries ne semblent pas faiblir avec des pluies toujours aussi intenses et un vent renforcé, tant et si bien que des incidents se sont produits entre Lison et Cherbourg, sur le réseau SNCF. La ligne a été coupée avec la chute d'un arbre qui a provoqué la rupture d'une caténaire. La SNCF précise que ses équipes sont sur place pour dégager l'arbre des voies.

En attendant, la ligne est coupée et les trains sont supprimés. De forts retards sont à prévoir mais la SNCF a promis une réouverture du trafic pour 9h00. La prudence reste donc de mise puisque cet épisode de perturbations météorologiques n'est pas encore terminé. D'ailleurs, l'ensemble de la Normandie est encore en vigilance jaune pour vent, pluie et inondation. La Manche, elle, ajoute les vagues de submersion à son tableau. Prudence également sur les routes souvent détrempées.