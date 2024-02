Tempête Louis. Un risque de tornade est à craindre sur la Normandie

La tempête Louis s'abat sur la Normandie depuis jeudi 22 février en milieu de journée. L'ensemble de la région est placé en vigilance orange en raison de violentes rafales de vent pouvant atteindre les 140 km/h par endroits. A tout cela, se mêle un risque très élevé d'orages ainsi que de violentes averses jusqu'au petit matin.

• A lire aussi : Avec des rafales jusqu'à 140 km/h, la Normandie bascule en vigilance orange

• A lire aussi : La circulation des trains interrompue à cause de la dépression Louis

Selon Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, cette dépression majeure pourrait encore gagner en intensité dans les heures qui arrivent jusqu'à potentiellement se transformer en tornade sur tout le nord-ouest de la France. Selon Chris Météo Basse Normandie, le risque de tornade sur la Normandie s'élèverait à 15%. D'autant plus que le quart nord-ouest de la France est placé, depuis ce début d'après midi, en niveau d'alerte 2, c'est-à-dire un niveau "sévère". "C'est essentiellement dû à un ciel de traîne et un conflit de masse d'air important qui créent des vents tourbillonnaires", souligne Chris Météo Basse Normandie.

L'observatoire des tornades alerte sur un risque élevé sur le quart nord-ouest de la France, jeudi 22 février.

Les tornades sont produites par les orages qui se forment dans des conditions très instables, c'est-à-dire lorsque la température décroît rapidement avec l'altitude en présence d'une importante variation du vent, détaille Météo France. Elles partent de la base des nuages et atteignent, ou non, le sol. Toutes les régions peuvent potentiellement être touchées, même s'il semblerait que le quart nord-ouest et les côtes méditerranéennes soient les zones les plus exposées. Des tornades de faible intensité se produisent chaque année en France, le phénomène peut être très bref et ne courir que sur quelques dizaines ou centaines de mètres.