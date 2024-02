Météo. Avec des rafales jusqu'à 140 km/h, la Normandie bascule en vigilance orange

Le vent va souffler très fort sur l'ensemble de la Normandie ce jeudi 22 février. Mercredi 20 février, on vous expliquait déjà que de violentes rafales souffleraient sur la Manche et l'Orne mais cette fois-ci, c'est Louis qui vient déployer toute son énergie. En effet, cette dépression majeure venue des îles britanniques va frapper la France et plus précisément la Normandie entraînant dans son sillage des vents extrêmement puissants allant jusqu'à 140 km/h par endroits, selon le site Météociel. Entre 12h et 20h, les vents seront particulièrement intenses. La plus grande vigilance est alors demandée.

Cette dépression apporte avec elle de violentes précipitations. Une vigilance jaune crue, pluie et orages a aussi été lancée, avec une attention toute particulière à la Manche et au Calvados. De forts coups de tonnerre sont à redouter, en plus des pluies qui prendront l'allure de giboulées. Prudence donc pour cette fin de mois agitée.