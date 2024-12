Plus de confort, plus de places et moins de CO 2 ? Trois nouvelles rames sur la ligne Le Havre - Bréauté - Fécamp vont être mises en service à compter du dimanche 15 décembre, en remplacement des anciennes. Ces rames Regiolis ont été acquises par la Région Normandie auprès de la Région Centre-Val de Loire pour un montant de 15 millions d'euros.

Répondre aux besoins des voyageurs et respecter l'environnement

Après le financement des trains OMNEO 1 et 2 et la rénovation des AGC, la Région Normandie a validé en novembre dernier, en commission permanente, l'achat de ces trois nouvelles rames Régiolis. Celles-ci seront "progressivement mises en circulation sur la ligne Proxi Le Havre - Bréauté - Fécamp du réseau SNCF Nomad train, opérée par SNCF Voyageurs, à compter du nouveau service annuel dimanche 15 décembre". En effet, chaque année en Europe, les horaires de train changent le deuxième dimanche de décembre. Ces horaires font partie du "service annuel".

56 places supplémentaires

Pour répondre aux besoins croissants de déplacement des voyageurs, ces trains composés de quatre voitures offrent une plus grande capacité d'accueil avec 56 places supplémentaires, soit 218 places assises, un espace pour les utilisateurs de fauteuils roulants (UFR) pour l'accueil de deux fauteuils roulants, deux toilettes dont un pour les personnes à mobilité réduites (PMR).

Ces trois nouveaux trains sont également équipés de six emplacements vélos, trois espaces bagages, de sièges équipés de liseuses individuelles et de prises électriques, de climatisation, de baies vitrées avec un niveau sonore et vibratoire réduit ou encore d'un système d'information voyageur embarqué (SIVE) avec afficheurs intérieurs (écrans TFT) et extérieurs.