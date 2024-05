Saint-Jouin-Bruneval. Exercice à la CIM : vous recevrez peut-être des alertes téléphoniques ce mardi

Les riverains du cap d'Antifer pourraient entendre des sirènes d'alerte, mardi 14 mai. Celles de la Compagnie industrielle maritime (CIM), spécialisée dans le stockage de pétrole brut et de produits raffinés, sur le port de Saint-Jouin-Bruneval. Un exercice de sécurité civile y est organisé, coordonné par la préfecture de la Seine-Maritime. Le scénario porte sur un incendie survenu sur l'un des quatre réservoirs d'hydrocarbures du port d'Antifer.

La plage évacuée

Cet exercice, qui pourrait impacter les communes de Saint-Jouin et La Poterie, permettra de tester la diffusion de l'alerte auprès des services de secours et de la population, l'évacuation de la plage de Saint-Jouin, mais aussi l'articulation entre le plan d'opération interne de la CIM et le plan particulier d'intervention (PPI), une procédure déclenchée par le préfet quand les effets d'un incident ou d'un accident dépassent les limites d'une entreprise. Ce fut le cas, par exemple, lors de l'incendie de Lubrizol, à Rouen.

Des SMS et notification

L'exercice sera une nouvelle fois l'occasion de tester le système FR-Alert, qui permet de donner de communiquer des consignes à la population, comme un confinement, une mise à l'abri… Des SMS seront envoyés sur tous les téléphones portables des personnes présentes dans la zone de l'exercice, autour du port d'Antifer, ainsi que des notifications sonores et visuelles sur les mobiles connectés en 4G ou 5G, même s'ils sont en veille ou en silencieux.

L'exercice s'inscrit dans le cadre d'une mise à jour du Plan particulier d'intervention de la CIM.