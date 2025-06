Rives-en-Seine. Fin d'exercice, le pont de Brotonne a rouvert à la circulation

Les habitants de Rives-en-Seine et ses alentours ont reçu des messages d'alerte, jeudi 12 juin, sur leur téléphone portable. Ces consignes, envoyées via le système FR-Alert, étaient en lien avec un exercice de sécurité civile coordonné par la préfecture de la Seine-Maritime. Le scénario de l'exercice portait sur un nuage toxique issu de l'entreprise Revima, classée Seveso seuil haut, et dont les effets potentiels dépassaient les frontières de la société. Le système a été activé deux fois, au début de l'exercice et pour signaler sa clôture.

Le pont fermé une heure

Dans ce cadre, la fermeture automatique du pont de Brotonne a par ailleurs été testée en temps réel, en début d'après-midi. La circulation, interrompue pendant une petite heure, a pu reprendre vers 15 heures, indique la préfecture.

Ce type d'exercice permet de vérifier la bonne articulation entre le plan d'organisation interne de l'entreprise en cas d'incident ou d'accident, et le plan particulier d'intervention, déclenché par le préfet en cas de possible impact sur l'environnement ou la population. Il permet aussi de tester les moyens d'alerte.