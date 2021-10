Réouverture totale du réseau routier dans le Calvados

La RN 13 est également concernée par cette réouverture à tous les véhicules. Cette mesure prend effet immédiatement.



Le préfet du calvados tient à rappeler aux usagers de la route qu'il persiste :

– des risques d'aquaplanning,

– des risques de verglas.

Il est recommandé aux automobilistes d'observer la plus grande prudence et d'adapter leur conduite en fonction de l’état du réseau routier.

Ce conseil s'adresse à tous les usagers mais plus particulièrement à ceux qui empruntent le réseau départemental.