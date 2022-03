17 salles et un train pour accueillir les naufragés de la route dans le Calvados

C'est sur la nationale 13, à Loucelles, et sur la départementale 7, entre Mathieu et Douvres-la-Délivrande qu'on enregistre ce matin de très grosses perturbations. Sur ces deux secteurs, des véhicules sont arrêtées dans la neige et évacuées petit à petit vers les salles mises à disposition par la préfecture du département. 17 salles communales ont ouvert leurs portes pour accueillir les automobilistes naufragés, au nombre de 400. Un train a aussi été mis à disposition en gare de Caen.

Un troisième point noir est d'autant plus préoccupant : c'est sur la départementale 404 entre Douvres-la-Délivrande et Courseulles. Les pompiers n'ayant pas pu accéder sur place, aucun recensement n'a pu être effectué pour le moment. On ne sait donc pas combien d'automobilistes y sont encore bloqués.