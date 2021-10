Neige, pluies verglaçantes sur nos régions ce dimanche matin

La neige et les pluies verglaçantes au menu météo de ce dimanche matin….

Cette nouvelle offensive de l’hiver a provoqué une couche de neige entre 5 et 10 cm…. 10 cm dans l’Orne secteur d’Alençon, jusqu'à 15 cm à Tourouvre par exemple ! … 6 cm à Caen … un peu moins de neige dans la manche… 2 / 3 cm… pas un flocon en bordure des côtes et sur le Cotentin, mais, des pluies verglaçantes ont fait leur apparition ! Elles viennent rendre la circulationencore plus périlleuse… tout le secteur d’Avranches est une vraie patinoire… Sur les routes, le balai des saleuses n’a pas cessé depuis samedi soir… on ne roule que sur une voie sur l’ A 84…L’axe Caen Falaise est roulant, mais des congères sont signalées… la RN 12 entre Alençon et Mortagne est difficile….. Le reseau secondaire est particulière glissant, puisque non traité, en particulier sur l’Orne, le nord Mayenne et Sarthe. L'info trafic en temps réel sur Tendance Ouest ! Les départements normands et ligériens restentplacés en vigilance "Orange" par Météo France.

