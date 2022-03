Info Trafic: la situation de ce jeudi à 7h30

Météo France a classé en vigilance :

- ORANGE (neige-verglas) pour les régions Haute et Basse-Normandie



Il convient de redoubler de vigilance, les gelées généralisées vont occasionner des phénomènes glissants sur les chaussées restées humides ou enneigées.



Les températures remonteront en cours de matinée et amélioreront les conditions de circulation.



L’ensemble du réseau routier est perturbé, surtout dans la Manche, le Calvados et la Seine Maritime, l’Eure, l’Orne et l’est de Eure-et-Loir.



Départements 14 - 50 : Circulation délicate entre Carentan et Cherbourg (N13) et N174.



Chute de neige (2cm) sur A84 entre éch 39 (Tessy sur Vire) et éch 40 (Torigni)



Traitement des axes en cours.



Département 28 : Circulation délicate sur le réseau routier secteur du Perche et Drouais Thymerais



Département 50 : Réseau principal normal, localement délicat sur voie de gauche.



Réseau secondaire délicat voire difficile localement.



Département 76 : Circulation délicate sur le réseau routier.



Département 27 : Réseau principal normal, réseau secondaire délicat.



Département 61 : Réseau principal localement délicat, réseau secondaire délicat.



Département 72 : Réseau principal normal, réseau secondaire délicat.





INTERDICTIONS EN COURS POUR LA ZONE OUEST





Dans les départements 35 – 14 - 50



La vitesse des véhicules de plus de 7,5T est limitée à 70Km/h et les dépassements sont interdits, dans les deux sens de circulation, sur les axes N13, A84 et N174.



Dans la Manche (Dpt 50)



La N13 est rétablie à la circulation à tous véhicules dans le sens Cherbourg-Carentan.



La N13 reste interdite dans le sens Carentan-Cherbourg. uniquement aux poids-lourds de plus de 7,5 tonnes.



Dans le Calvados (Dpt 14) :



La circulation des PL est autorisée sur certaine portions des départementales 572, 512, 577, 524, 514, 515, 579, 562, 406, 613.



La vitesse des véhicules de plus de 7,5T est limitée à 70Km/h et les dépassements sont interdits dans tout le département du Calvados.



En Seine Maritime (Dpt 76) :



La circulation des PL est interdite sur l’ensemble du réseau secondaire à l’exception de la N28, N168, N338, N182 ainsi que les villes de Rouen et du Havre et la circonscription du grand port maritime du Havre.