Vos conditions de circulation en Normandie ce lundi 21 janvier

Le point à 7h00 ce matin avec le service des routes du Conseil Général de l'Orne: On circule quasi-normalement sur l'ensemble du réseau routier principal de l'Orne . En revanche, la conditions restent délicates, et même difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire avec neige au sol et chutes de neige en cours sur : Bocage, Plaines d'Alençon et d'Argentan, Pays d'Auge, Pays d'Ouche et Perche. Saleuses et chasse-neige sont au travail. Températures comprises entre 0 et -2°.