Info Trafic: la situation de ce jeudi à 9h00

Départements 14 - 50 : Circulation délicate entre Carentan et Cherbourg (N13) et N174.



Traitement des axes en cours.



Département 28 : Circulation délicate sur le réseau routier secteur du Perche et Drouais Thymerais



Département 50 : Réseau principal normal, localement délicat sur voie de gauche.



Réseau secondaire délicat voire difficile localement.



Département 76 : Circulation délicate sur le réseau routier.



Département 27 : Réseau principal normal, réseau secondaire délicat.



Département 61 : Réseau principal localement délicat, réseau secondaire délicat.



Département 72 : Réseau principal normal, réseau secondaire délicat.





INTERDICTIONS EN COURS POUR LA ZONE OUEST



Dans les départements 35 – 14 - 50



La vitesse des véhicules de plus de 7,5T est limitée à 70Km/h et les dépassements sont interdits, dans les deux sens de circulation, sur les axes N13, A84 et N174.



Dans le Calvados (Dpt 14) :



La circulation des PL est autorisée sur certaine portions des départementales 572, 512, 577, 524, 514, 515, 579, 562, 406, 613.



La vitesse des véhicules de plus de 7,5T est limitée à 70Km/h et les dépassements sont interdits dans tout le département du Calvados.



En Seine Maritime (Dpt 76) :



La circulation des PL est interdite sur l’ensemble du réseau secondaire à l’exception de la N28, N168, N338, N182 ainsi que les villes de Rouen et du Havre et la circonscription du grand port maritime du Havre.



ITINERAIRE CONSEILLE



Pour ceux circulant sur l’A28, il est rappelé que le Pont Mathilde à Rouen est fermé; ils sont donc invités à emprunter les axes cités ci-dessus (A131, l’A13 puis l’A28 en direction du Mans).





TRANSPORTS SCOLAIRES



Les transports scolaires devraient être supprimés ce 14 mars 2013 dans les départements 27 - 76 -61 - 14 – 50.