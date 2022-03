Info route: la situation à 17h

Circulation impossible entre Caen et Cherbourg (N13).



Circulation très difficile entre Caen et Avranches sur l’A84.



Département 50 : Pas d’évolution, circulation difficile à impossible.



Département 76 :Conditions de circulation délicates sur la majeure partie du réseau routier et autoroutier.



Département 27 : réseau principal normal, réseau secondaire délicat



Département 61 : réseau principal normal à délicat, réseau secondaire délicat à difficile.



INTERDICTIONS EN COURS POUR LA ZONE OUEST





Dans la Manche (Dpt 50) et du Calvados (Dpt 14) :



La circulation des PL est interdite sur l'ensemble du réseau.



La N13 (Axe Caen / Cherbourg) est interdite dans les deux sens de circulation à tous les véhicules.



Dans la Manche (Dpt 50) du Calvados (Dpt 14) et de l'Ille et Vilaine (Dpt 35) :



Sur l'A84 (Axe Rennes / Caen)



Dans le sens Rennes-Caen, circulation interdite aux poids lourds depuis l'échangeur 29 (Fougères) jusqu'au périphérique de Caen.



Dans le sens Caen-Rennes, circulation interdite aux poids lourds depuis Caen jusqu'à Avranches.



L'accès à l' A84 est interdit à tous les véhicules par les échangeurs 38 (La Colombe) et 39 (Pont Farcy).





Dans l' Eure (Dpt 27) :



La circulation des PL est interdite sur l'ensemble du réseau routier sauf sur l'A13 et l'A28.





En Seine Maritime (Dpt 76) :



La circulation des PL est interdite :



sur l'ensemble du réseau secondaire,



au niveau du pont de Normandie (jusqu'au 13/03 à 12h)



La circulation sur l’A28 et l’A29 en Seine Maritime, peut donc reprendre.





Dans l 'Orne (Dpt 61) :



La circulation des PL est interdite sur l'ensemble du réseau routier.



L' A88 est interdite dans les deux sens de circulation.





Dans la Mayenne (Dpt 53) :



La circulation des PL est interdite sur la N12 ainsi qu' au nord de cet axe.





Départements concernés par la N12 ( Dpt 53-61-27-28)



La N12 est interdite à la circulation des poids lourds de la commune de Mayenne du giratoire Bd de Montigny à la limite Est du département ainsi que de la RN 2162 intersection RD 35 .



Difficultés sur la N 12 et N154 (Dpt 27 et 28)



Actuellement, la circulation des poids lourds est interdite sur le réseau routier des départements



de l'Eure et partiellement de l'Eure-et-Loir, en particulier sur les N12 et N154.





En conséquence, des zones de stockage ont été activées :



- sur la N12 sens Alençon/Dreux à hauteur de Dampierre/Avre (Stockage zonal)



- sur la N12 sens Alençon/Dreux à hauteur de St-Rémy/Avre (Stockage départemental)



- sur la N12 dans le sens Paris/Dreux à hauteur de Cherisy (Stockage départemental)







ZONES DE STOCKAGE ACTIVEES





· sur A13, Dozulé (14) et Beuzeville(27) pour les poids-lourds dans le sens Paris/Caen



· sur A84, Guilberville (50), pour les poids-lourds dans les deux sens



· sur A88, Ronai (61), pour les poids-lourds dans le sens Sées/Caen



· sur A88, Sées (61), pour les poids-lourds dans le sens Sées/Caen



· sur N13, Carentan (50), pour les poids-lourds dans les deux sens



· sur N 12, Dampierre-sur-Avre (28),pour les poids-lourds dans le sens Alençon/Dreux.