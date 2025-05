Rives-en-Seine. Des promenades en bateau au départ de Caudebec-en-Caux

Il est habituellement basé à Trouville-sur-Mer, sur la côte fleurie. Mais en ce mois de mai, c'est Rives-en-Seine qui devient le port d'attache du Gulf Stream, un bateau promenade qui permet de découvrir la Seine sous un autre angle. Jusqu'au dimanche 25 mai, des promenades d'1h30, commentées au fil de l'eau, sont proposées tous les jours, à 10h30, 13h30 et 15h30 en semaine, et 10h30, 13h30, 15h30 et 17h30 le week-end.

De Caudebec à Jumièges

"Le bateau amène les visiteurs sous le pont de Brotonne, passe devant Le Trait et rejoint Jumièges. On découvre aussi les richesses du parc naturel régional des Boucles de la Seine : Notre-Dame-de-Bliquetuit, La Mailleraye-sur-Seine, Heurteauville… Les falaises sur une rive, les plaines sur l'autre, détaille Hélène Aubry de Caux Seine Normandie Tourisme, c'est magique car depuis la Seine on découvre des choses que l'on ne voit pas de la route."

Les balades en bateau se font au départ du ponton de Caudebec-en-Caux, quai Guilbaud. L'embarcation comprend 65 places assises (dont des places PMR) et un bar.

Pratique. Tous les jours jusqu'au dimanche 25 mai, départs à 10h30, 13h30, 15h30 la semaine, et 10h30, 13h30, 15h30, 17h30 les samedis et dimanches. Réservation auprès de l'office de tourisme de Caudebec. Tél. 02 32 70 46 32. Tarifs : 18€, 12€ pour les enfants de 3 à 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans. Chiens autorisés à bord.