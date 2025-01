Rives-en-Seine. Tombé dans la Seine, un chien husky sauvé par les pompiers

C'est une race plutôt habituée à la neige qu'à l'eau douce… Mais ce spécimen-là a pourtant prouvé ses capacités de nageur ! Pour une raison inconnue, un chien de type husky a chuté dans la Seine, jeudi 23 janvier, à Caudebec-en-Caux, sur la commune nouvelle de Rives-en-Seine.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 10h30. L'animal avait alors dérivé dans le fleuve avant de parvenir à se réfugier au niveau d'un égout.

Sauvé après plusieurs heures

Une reconnaissance pédestre et fluviale, avec l'appui d'une équipe spécialisée dans le sauvetage aquatique, a débuté. Une heure après l'alerte, l'animal n'était plus visible des berges. Les recherches se sont poursuivies dans le réseau d'eaux pluviales. Finalement, le chien a pu être récupéré et ramené sur la terre ferme par l'équipe aquatique et le vétérinaire des sapeurs-pompiers. Il a été confié à la police municipale en vue d'être restitué à ses propriétaires. L'intervention s'est terminée en début d'après-midi.