Pompier-plongeur : "Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille"

Il est un métier dont le mythe n’est pas prêt de s’éteindre : celui du pompier. C’est précisément pour l’esprit chevaleresque et l’altruisme auxquels cette profession est associée que Johann Levesque a choisi cette voie. Mais le quotidien de ce trentenaire ne se limite pas à braver les flammes, puisque sa spécialité est la plongée.

Un jour sur trois, le sergent chef Levesque se rend à sa caserne rouennaise pour vingt-quatre heures de garde. “Lorsqu’on arrive le matin, on ne sait jamais ce qu’on va voir”. A tout moment, Johann et ses collègues peuvent être amenés à tout lâcher pour partir en intervention. Plongée, incendie, ambulance, désincarcération, nid de guêpes… “Toutes les interventions sont prioritaires” !

“C’est rude l’hiver”

La plongée est rarement un long fleuve tranquille. “C’est une spécialité assez rude, surtout en hiver. Dans la Seine, il y a très peu de visibilité et le courant est fort”. Et si les témoignages de personnes reconnaissantes sont fréquents, les insultes et agressions font également partie du quotidien des pompiers. Il en faudrait toutefois plus pour décourager le chevalier amphibie. “Si on est démotivés, la carrière est longue : c’est un métier de passionné” !