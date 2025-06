Fécamp et Côte d'Albâtre. Un appel à projets pour financer des actions autour de la pêche et l'aquaculture

Financer des actions innovantes sur la pêche ou l'aquaculture : c'est tout l'objet d'un appel lancé par le Groupe d'action locale pêche et aquaculture (Galpa) de Fécamp et de la Côte d'Albâtre. Il s'agit d'orienter des financements de l'Union européenne vers des actions concrètes dans ces secteurs d'activité. En tout, 1,4 million d'euros sont à distribuer entre 2022 et 2027.

Les espèces mal aimées et les déchets

Une quinzaine de projets ont déjà été soutenus, pour 900 000€ au total, mais il reste des fonds. Deux axes sont retenus pour les prochaines actions : la bonne exploitation de la ressource et la réduction ou valorisation des déchets issus de la pêche ou de l'aquaculture.

"On peut par exemple imaginer des projets dédiés à valoriser les produits de la mer peu considérés par les consommateurs, comme le tacaud ou la roussette, peu onéreux mais pas assez connus, détaille Laurent Vasset, président de l'agglomération Fécamp Caux Littoral, il s'agit par exemple également de recycler les filets de pêche, avec pourquoi pas un projet innovant, afin d'en faire un autre produit."

Entreprise, association, école…

Entreprise, association, établissement scolaire, chambre des métiers et de l'artisanat, collectivité… Tout type de structure peut se porter candidate, à condition que les actions soient menées sur le territoire de l'agglomération de Fécamp Caux Littoral ou de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Le Galpa peut financer l'investissement mais aussi des postes dédiés à un projet précis.

Lors des phases précédentes, des actions de promotion ont par exemple été menées autour de l'huître de Veules-Les-Roses, une étude a été réalisée sur les étals de vente directe, le Galpa a aussi participé au financement de viviers à la criée de Fécamp ou d'un projet autour des métiers de la mer porté par la mission locale.

Les porteurs de projets seront accompagnés par une animatrice dédiée. Ils ont jusqu'au samedi 1er novembre pour se faire connaître. Plus d'infos ici.