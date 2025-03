Fécamp Caux Littoral. L'Agglo lance Caux Voit' pour inciter au covoiturage

L'Agglomération Fécamp Caux Littoral fait évoluer son outil de covoiturage proposé depuis 2022 et lance Caux Voit', son service public de covoiturage dédié principalement aux déplacements domicile-travail.

Caux Voit' est disponible sur l'application Karos, une plateforme mettant en relation des conducteurs et des passagers réalisant des trajets similaires aux mêmes horaires, en minimisant les détours. Après avoir noué un partenariat expérimental avec Karos en 2022,

Covoiturage : faire des économies

Pour encourager la pratique du covoiturage, l'agglomération augmente sa prise en charge financière des trajets effectués via Karos qui sont désormais fortement cofinancés : un passager ne paie son trajet que 0,50 euro (jusqu'à 20 kilomètres, puis 0,10 euro par km), un conducteur gagne 2 euros par trajet et par passager (jusqu'à 20 kilomètres, puis 0,10 euro par km), et la différence est prise en charge par Fécamp Caux Littoral.

De plus, le dispositif, déjà ouvert aux habitants, est maintenant également accessible aux salariés venant travailler sur le territoire mais n'y étant pas domiciliés. Par exemple, pour un trajet entre Fécamp et Le Havre (42 kilomètres), le passager paiera 2,70 euros et le conducteur gagnera 4,20 euros. Pour un trajet entre Saint-Léonard et Paluel (30 kilomètres), le passager paiera 1,50 euro et le conducteur gagnera 3 euros.

Déjà 924 habitants ont téléchargé l'application Karos pour partager leurs trajets au quotidien. En moyenne, les utilisateurs économisent 97 euros par mois. Pour l'instant, l'application est fortement utilisée pour les trajets entre Fécamp et Paluel via la RD925.

Une vraie offre de transport

Pour Laurent Vasset, président de l'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo, "en créant Caux Voit', l'Agglo s'attache à développer des solutions de mobilités innovantes qui permettent de mieux desservir les communes. Le covoiturage est une des réponses adaptées à certains besoins et un outil déployable rapidement, qui s'inscrit dans la stratégie du Plan climat air énergie territorial portée par l'Agglomération."

A noter que les entreprises de l'agglomération peuvent bénéficier d'un programme d'accompagnement au développement du covoiturage par Karos, qui inclut 6 mois de gratuité du ticket passager pour leurs salariés.