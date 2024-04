Le Havre. Il lance Jailcar, une application de covoiturage pour les proches des détenus

Inspiré par son expérience personnelle, Diouldé Niaré a lancé au mois d'avril dernier Jailcar, une application de covoiturage conçue pour transporter les proches des détenus vers les centres pénitentiaires. Cet habitant de Caucriauville, âgé de 37 ans, est passé par la couveuse de l'association Game Of Works (GoW), au Havre.

Pourquoi avoir créé Jailcar ?

"L'accès aux centres pénitentiaires est un sujet tabou. Ils sont souvent loin des agglomérations, il faut parfois beaucoup marcher depuis un arrêt de bus pour y accéder… Et si on rate le bus, cela met en péril le parloir. Or pour un détenu, la famille, c'est très important, cela participe à la réinsertion. Dans Jailcar, nous avons répertorié 180 centres pénitentiaires en France. Conducteurs et passagers peuvent partager ou rechercher des trajets. Jailcar prend une commission de 2€ par transaction."

Quel a été votre parcours d'entrepreneur ?

"J'avais imaginé ce concept il y a dix ans, mais j'ai abandonné face au coût. Il me manquait un appui, des conseils. Finalement, j'ai quitté mon CDI dans la logistique pour lancer une rôtisserie. Mais j'ai toujours voulu travailler dans le social. J'ai donc repensé le projet Jailcar avec GoW. Pendant un an, j'ai bénéficié d'un Contrat d'appui au projet d'entreprise, qui permet de voir si le projet est viable sans prendre de risque financier. J'ai bénéficié de l'appui technique de Mamadou Ba et Enguerrand Courtillet pour mettre au point l'appli. Avant de me lancer, il y a eu beaucoup de doutes, de nuits blanches. Mais j'essaie d'y croire et d'avancer."