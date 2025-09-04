Caen. "C'était le chouchou des bénévoles" : Nono, le chien qui venait de trouver une famille, est mort dans un incendie

Mardi 2 septembre 2025, vers 10h, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un feu d'appartement rue des Rosiers, en plein centre-ville de Caen. L'incendie a démarré dans la cuisine d'un logement situé au deuxième étage. Grâce à l'intervention rapide des secours, les flammes ont pu être rapidement éteintes.

Une voisine intoxiquée par les fumées

Si le sinistre n'a pas fait de victimes humaines graves, les fumées ont toutefois gagné l'appartement du troisième étage par le conduit de ventilation. Une femme de 54 ans a été légèrement incommodée et transportée à la clinique de la Miséricorde. Les occupants des deux appartements touchés ont dû être relogés par la société Inolya, présente sur place dès l'intervention. Un chien est quant à lui décédé par asphyxie.

A lire aussi. Caen. Un chien retrouvé mort après un incendie dans un appartement

La SPA de Basse-Normandie révèle l'identité du chien décédé

Au lendemain du drame, la SPA de Basse-Normandie a pris la parole sur ses réseaux sociaux. L'animal retrouvé mort dans l'appartement n'était pas n'importe quel chien : il s'agissait de Nono, un croisé de 8 ans. Après avoir passé cinq longs mois au refuge, il avait enfin trouvé une famille en juin 2025.

"Doux et gentil, il était le chouchou de plusieurs de nos bénévoles qui avaient plaisir à le balader dans les champs et en forêt", a écrit le refuge, profondément touché par sa disparition.

Une vague d'émotion autour de Nono, adopté trois mois avant le drame

Pour les bénévoles comme pour la famille d'adoption, le choc est immense. Le refuge évoque un chien "qui restera à jamais dans nos cœurs". La SPA a également adressé tout son soutien et ses pensées aux maîtres endeuillés, saluant leur engagement en lui offrant une seconde chance après tant de temps passé en refuge.

Hommages de la SPA et de la propriétaire de Nono

Dans un message empreint d'émotion, la SPA de Basse-Normandie a écrit : "Repose en paix loulou. Tu resteras à jamais dans nos cœurs."

Sa propriétaire a également tenu à exprimer sa douleur : "Tu vas me manquer plus que les mots ne peuvent le dire. Nono était un chien extraordinaire. Avec un caractère bien trempé certes, mais aimant qui protégeait les gens qui l'aimaient. Il était pour moi bien plus qu'un chien, mais un membre de ma famille."