Près du Havre. Un employé blessé dans son entreprise par un feu de résidus de bois

Un incendie s'est déclaré dans une entreprise de Gonfreville-l'Orcher, route des entreprises, mardi 2 septembre vers 00h45. Il s'agissait d'un feu de résidus de bois dans un bâtiment de production de la société Biosteam.

37 sapeurs-pompiers mobilisés

La société a activé un Plan d'organisation interne (POI) et a fait appel aux pompiers. L'incident a fait une victime, un employé, qui a été transporté légèrement blessé à l'hôpital Monod.

L'intervention a mobilisé 37 sapeurs-pompiers et vingt engins.