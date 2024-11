Miss France 2024. Découvrez le test de culture générale en même temps que les Miss régionales !

Chaque année, le test de culture générale des Miss France intrigue et amuse. Les candidates, réunies en séminaire pour préparer la grande élection, ont dû répondre à des questions portant sur des thèmes variés : actualité, histoire, géographie ou encore pop culture.

TF1 a dévoilé les questions, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas toujours évidentes ! Alors, auriez-vous pu prétendre au titre avec vos connaissances ? On vous laisse tenter votre chance… et nous, on retourne réviser !

Le test ICI.