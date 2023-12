Miss Normandie. Ce que vous ne savez pas encore sur Wissem Morel 

Elle a 21 ans, est étudiante en biologie et mannequin à ses heures perdues. Wissem Morel, originaire de Vernon dans l'Eure, va représenter la Normandie au concours de Miss France sur TF1, samedi 16 décembre. La jeune femme vit à Rouen, où elle suit des études en biologie. Son objectif : devenir ingénieur dans ce domaine pour participer à la recherche sur l'autisme, la cause qu'elle défend en tant que Miss Normandie et qu'elle portera comme Miss France si elle décroche la couronne. Pour Tendance Ouest, la reine de beauté normande s'est prêtée au jeu des questions-réponses sur ses passions et ses habitudes.

Votre routine du matin ?

"La première chose, c'est de me laver le visage et mettre une cuillère froide, que j'ai mise la veille au frigo, sous les yeux pour atténuer les cernes. Et ça rafraîchit ! Ensuite, crème et voilà."

Une couleur favorite ?

"Le rose. J'adore ça !"

Un plat préféré ?

"Ce n'est pas vraiment un plat : le fromage, avec le pain ! Si je pouvais ne manger que ça, je le ferais ! Du fromage de Normandie, évidemment, comme le Camembert. Mais j'aime aussi les fromages à pâte dure."

Une chanson ?

"J'en ai plein, impossible de choisir ! J'écoute tous les styles, de la techno à la musique classique, en passant par la pop."

Famille ou amis ?

"Je dirais famille. J'ai sept frères, donc les liens familiaux sont très importants pour moi. Je suis la deuxième. Ça va de 35 ans à 1 an."

Un livre favori ?

"L'Outsider de Stephen King. J'aime beaucoup cet auteur."

Un film ?

"Interstellar. La fin m'a beaucoup perturbée !"

Une série ?

"Game of thrones et House of the Dragons, la série qui parle de la famille Targaryen. J'adore l'univers de George R. R. Martin et je m'informe au maximum sur l'histoire des personnages."

Une passion ?

"J'aime beaucoup pratiquer le kickboxing, ça me permet de me défouler et aussi de travailler tout le corps."

Le signe astrologique ?

"Capricorne, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu mon horoscope !"