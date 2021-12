Miss France 2022. "Ce concours l'a fait grandir" : les proches de Youssra Askry réagissent

Après 3 h 30 de spectacle, le verdict est tombé. La Normandie n'a pas réussi le doublé, mais Youssra Askry s'est tout de même emparée de l'écharpe de 4e dauphine. Une fierté pour sa famille et ses amis venus la soutenir.

• Lire aussi. [Photos] Caen. Dans les coulisses de l'élection de Miss France 2022

"J'étais fière de Youssra. Un top 5, c'était l'objectif. On l'espérait. Elle nous a très bien représentés", estime Caroline Mendy, amie de Miss Normandie 2021. Un avis partagé par Hanane Arrimane, la mère de Yousra Askry. "Elle a fait un super beau parcours. Ce concours l'a fait grandir. On s'attendait à ce qu'elle soit dans le top 5", livre-t-elle. Aucun regret quant à l'écharpe de Miss France. "On aurait aimé qu'elle décroche la couronne, mais on est très fiers d'elle", s'unissent la famille et les amis de Youssra.

• Lire aussi. Couronnement. Diane Leyre, Miss Ile de France 2021, élue Miss France 2022