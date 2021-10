Ifs. Une double tyrolienne inaugurée dans la forêt d'Ifs ! 

L'offre de jeux pour petits et grands s'est agrandie dans la forêt d'Ifs, près de Caen (Calvados). En plus des 40 000 arbres plantés et de l'aire de jeux pour enfants, une tyrolienne et deux cages de foot ont été installées. Le maire de la commune, Michel Patard-Legendre, a inauguré ces nouveaux équipements mercredi 10 juillet 2019, en plantant un Albizia avec les enfants élus au Conseil municipal enfants et jeunes (CME-CMJ).

Les enfants du CME-CMJ d'Ifs plantent un arbre à soie avec le maire Michel Patard-Legendre, mercredi 10 juillet 2019, pour inaugurer les nouveaux équipements. - Marthe Rousseau

Cet arbre à soie venu d'Asie, aux fleurs roses et blanches, permettra d'abriter les parents du soleil pendant que les enfants feront la course sur les deux lignes de tyroliennes… ou joueront sur le terrain de foot, situé juste à côté. Avant ce nouvel équipement, les footeux et footeuses étaient obligés de mettre leurs pulls par terre pour marquer la ligne de but, ou bien renonçaient aux matchs.

Deux nouvelles cages de football ont aussi été installées. - Marthe Rousseau

Une double tyrolienne et des buts de foot

"On a une enveloppe de 25 000 euros toutes charges comprises pour la tyrolienne.", explique le maire d'Ifs, Michel Patard-Legendre. "On s'est dit que, tant qu'à faire, autant installer aussi des buts de foot pour éviter que le ballon aille n'importe où. Et puis, ça permet aux parents d'observer leurs enfants sur cette zone." La sécurité pour la double tyrolienne de 25 mètres de long et de 3 mètres de hauteur est assurée. Une installation en bois en pente a été installée, pour que les enfants puissent descendre en douceur. Le système de ressort leur permet de revenir en arrière une fois arrivée au bout de la course. "Je ne pense pas que tout le monde va s'arrêter à l'âge de douze ans.", s'amuse le maire d'Ifs. Les adultes seront-ils tentés par un vol en plein air ?

• Lire aussi. Ça va swinguer au bal des pompiers !

• Lire aussi. La ville de Caen lance son concours photo sur Instagram

• Lire aussi. Caen : 80 nouveaux défibrillateurs en ville d'ici 2022



A LIRE AUSSI.

Calvados : les cahiers de citoyens remis à la préfecture

Le Havre : le renouveau de la forêt de Montgeon