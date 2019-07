Caen : 80 nouveaux défibrillateurs en ville d'ici 2022

D'ici 2022, la ville de Caen (Calvados) installera 80 nouveaux Défibrillateurs en ville : 35 cette année, 32 l'année prochaine et 13 en 2021. Après cette nouvelle implantation, 150 défibrillateurs seront disponibles dans les principaux établissements qui reçoivent du public. Dès la rentrée, une carte installée dans les lieux publics recensera l'ensemble de ces défibrillateurs. Des initiations seront également proposées aux Caennais pour apprendre à utiliser ces DAE (Défibrillateurs Automatiques Externes).

50 000 personnes décèdent chaque année

En 2018 et 2019, la Ville de Caen a obtenu le label Ma Commune a du Cœur, qui vise à valoriser les communes les plus mobilisées sur la prévention des arrêts cardiaques.

Chaque année en France, 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque. Intervenir dans les trois premières minutes augmente les chances de survie et évite de graves conséquences neurologiques.

