Place du commerce. De nouvelles boutiques à Caen

Ouverte depuis le 6 août, l'enseigne est installée 90 quai Vendeuvre à Caen.Elle est spécialisée dans la taille de barbe, les coupes pour hommes et les soins.

C'est un second salon pour le jeune Charly Levilly après celui situé près du château. Le lieu a été imaginé et agencé par Charly et dispose de six fauteuils dans un cadre lumineux. LC BarberShop est ouvert les mardis et jeudis de 10h à 19h et les mercredis, jeudis et samedis de 9h à 17h.