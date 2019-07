Ça va swinguer au bal des pompiers !

L'année dernière, le bal des pompiers avait été envahi par les légionnaires de Star Wars. Le 13 juillet 2019, un vent de libération flottera sur la caserne de la Folie Couvrechef à Caen (Calvados), avec une ambiance rétro des années 40 et 50.

Relooking et ambiance vintage

Dès 19h, les festivités débuteront, avec une exposition de véhicules anciens. Les convives pourront se mettre au goût du jour grâce à un atelier relooking coiffure et maquillage d'époque. Crêpage, laque et bigoudis seront au programme ! L'ambiance sera assurée par les rockeurs havrais de Big Dood et les Hot Swingers. Ils seront suivis par le DJ Martin Carter et DJ Dan, pour une atmosphère électro dansante jusque tard dans la nuit. Buvette et restauration seront assurées sur place.

Gratuit. Caserne de la Folie Couvrechef, boulevard Maréchal Juin à Caen. Dès 19h.