Ifs. La Ville dévoile un nouveau site internet et une application mobile

Un an de travail aura été nécessaire aux services de la Ville d'Ifs pour repenser leur site internet. Depuis le 28 février, le menu principal est découpé en quatre rubriques ("Ma ville", "Mon quotidien", "Mes activités" et "Mes démarches") pour une navigation claire. Le site peut également personnaliser les informations affichées selon le profil de l'utilisateur (senior, association, etc.). Il permet déjà de consulter le menu de restauration scolaire ou prendre un rendez-vous pour ses papiers d'identité. Bientôt, il sera aussi possible de réserver les salles municipales ou des billets de spectacle. De plus, une application mobile a fait son apparition sur Android et Apple. Baptisée Ifs Officiel, elle permet de suivre les actualités de la ville.